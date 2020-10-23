В Ивано-Франковске полиция разыскивает детеныша леопарда, которого якобы держат в городской квартире, как утверждают местные жители. Об этом сообщает "Общественное Карпаты" со ссылкой на региональную Нацполицию.

"Соответственно, мы сейчас не можем сказать, где леопард находится, кто его официальный владелец. Мы опросили соседей, они сказали, что парень с девушкой гуляли. По показаниям соседей, мы установили, из какой квартиры эти люди. Но их на данный момент дома нет. Участковый офицер полиции уже несколько раз ходил, но дверь никто не открывает", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Ивано-Франковской области Кристина Максимчак.

По ее словам, в случае повторного обращения в полиции обещают реагировать оперативно.

Напомним, что раньше люди видели леопарда в жилом районе "Калиновая слобода".

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