Президент Владимир Зеленский готов протестировать на себе украинскую вакцину от коронавируса, как только она появится.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

"Прошло 50 лет, и я считаю, что это самая главная победа, которая есть. И если эта вакцина еще и сработает, то я считаю, что мы сделали немало. Да. Те результаты, которые показывали, - я доволен. Если скажут – да", сказал Зеленский, утверждая, что готов испытать эту вакцину лично на себе после ее готовности.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда. Мы не имеем права. Она, скажу так, уникальная. Это не пафос и не популизм. Она уникальная потому, что не такая, как другие. И это правда, это ключевое в этой вакцине. Что важно: мы знаем, у нас есть материалы и информация, что исследования проводились, но не на людях. Мы не будем ждать нашу. Но потом будет добавлять нашу, потому что с COVID, все это признают, мы будем бороться с вами не год. Вакцина будет работать много лет. Это, наверное, как сегодня грипп", - сказал он в интервью четырем украинским телеканалам, транслируемом в четверг.

По его словам, с 60-х, 70-х годов прошлого века никто в Украине на занимался разработками вакцин. Однако в случае изобретения украинского препарата от коронавируса, он готов лично его протестировать.

Также Зеленский поделился, что пытался поторопить ученых с созданием вакцины, однако спешка может сказаться на результатах.

"Потому что мы боимся очереди, боимся, что сможем "отвоевать" только несколько миллионов зарубежных чужих вакцин, и не на всех будет хватать. Есть процесс, и если мы сократим этот процесс, как мне сказали, результат может быть не признан ни в Украине, ни в мире. И это будет проблема", - резюмировал он.

Напомним, Украина завершила доклиническую фазу испытаний вакцины от Covid-19, она имеет хорошие перспективы. Теперь начнется клиническая фаза, которую профинансирует государство.

Как сообщала "Страна", Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который сообщил о завершении доклинических испытаний украинской вакцины от Covid-19, рассказал, сколько будет стоить ее финансирование.