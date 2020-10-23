Президент Владимир Зеленский высказал готовность отказаться от президентской пенсии в будущем, если у Украины будут трудности с выплатой пенсий гражданам.

Такое заявление он сделал в интервью четырем украинским телеканалам, комментируя слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможных трудностях с выплатой пенсий через 15 лет, сообщает Укринформ.

"Я откажусь от президентской пенсии. Если людям, извините, нечего есть, зачем мне такие пенсии", - заверил Зеленский.

В тоже время президент заявил, что нужно с пониманием отнестись к высказываниям главы правительства, и подчеркнул, что премьер-министр имел в виду потенциальные проблемы из-за оттока молодежи из Украины.

"Молодежь в той ситуации, в которой находилась и находится Украина, выезжает. Стареет в целом страна, стареет поколение. Что произойдет, если здесь не будет предпринимателей, некому будет платить налоги? И поэтому он (Шмыгаль - Ред.) говорит: если не будет предприятий, не будут нормальные, либеральные, лояльные условия, включая свободные экономические зоны, если этого не будет, кто будет платить налоги? Некому будет (платить налоги - Ред.) - не будет пенсий", - пояснил Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский хочет назначить экс-главу "Укроборонпрома" Абромавичуса в набсовет "Ощадбанка".

Также мы сообщали, что Зеленский снова заявил о готовности уволить генпрокурора Венедиктову до нового года.