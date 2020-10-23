В Минюсте разъяснили правильность оформления отпуска по уходу за ребенком родственником, который фактически ухаживает за малышом. Это может быть папа, дедушка, бабушка, другие родственники, опекун либо один из приемных родителей. Таким образом Минюст напомнил, что уйти в декрет может не только мама. Об этом пишет Юрлига.

Приводится перечень документов, которые нужно предоставить по месту своей работы:

заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку о том, что мама ребенка не воспользовалась правом на такой отпуск по своему месту работы (учебы, службы) и не претендует на помощь, или вышла на работу до окончания срока отпуска и выплаты по уходу за ребенком ей прекращены (с указанием даты);

документ, подтверждающий родство работника, желающего оформить отпуск, с ребенком.

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста предоставляется полностью или частично в пределах установленного периода и оформляется приказом (распоряжением) собственника или уполномоченного им органа.

Также, как мама, так и другие родственники могут продолжить декрет до достижения ребенком 6 лет без сохранения заработной платы и только по медицинским показаниям, если малыш нуждается в домашнем уходе.

В таком случае следует подать работодателю следующие документы:

медицинское заключение - выдается по форме первичной учетной документации № 080-1/о "Справка о необходимости ребенка (ребенка с инвалидностью) в домашнем уходе". Минимальный срок действия справки - 6 месяцев;

письменное заявление лица.

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