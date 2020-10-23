Бронзовые призеры Украинской Премьер-лиги из луганской "Зари" провели поединок первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, где проиграли в гостях британскому "Лестеру" со счетом 3:0.

Поединок проходил на "Кинг Пауэр Стэдиум", мячи забили Джеймс Мэддисон на 29-й минуте, Харви Барнс на 45-й минуте матча и Келети Ихеаначо на 67минуте.

В другом матче группы G португальская "Брага" обыграла на своем поле с таким же счетом 3:0 греческий АЕК, за который выступает экс-футболист донецкого "Шахтера" и "Барселоны" Дмитрий Чигринский.

Во втором туре Лиги Европы 29 октября "Заря" примет "Брагу", а АЕК - "Лестер".

Напомним, сегодня, 22 октября, третий украинский клуб стартовал в еврокубках. Луганская "Заря" на выезде сыграет в первом туре Лиги Европы с английским "Лестером". Главный тренер луганчан Виктор Скрипник на предматчевой пресс-конференции рассказал о подготовке своей команды и целях на игру и турнир.

Как сообщала "Страна", донецкий "Шахтер", который в первом туре Лиги чемпионов сенсационно обыграл мадридский "Реал", порадовал своих фанатов еще одной отличной новостью.