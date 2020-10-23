Исследователи из Института медицинских наук Университета в Токио выяснили, что медицинские маски действительно защищают своего носителя как от заражения коронавирусом, так и от передачи его другим.

Об этом сообщает NHK.

Так, в ходе эксперимента в лаборатории лицом к лицу разместили два манекена. На одном из них были поочередно надеты маски разного типа и ученые определили, что при ношении тканевой маски риск проникновения вредоносных микроорганизмов в тело носителя снижается на 17%, а при использовании хирургической маски - на 47%.

В то же время использование маски "манекеном-носителем" вируса снижало риск распространения заболевания в среднем на 70% вне зависимости от типа маски. Приближенная к полной защита обеспечивается же только при одновременном ношении маски обоими манекенами, однако гарантировать исключения исследователи не смогли.

По словам профессора Каваока Ёсихиро, это первое подобное исследование. Также он отметил, что полностью защититься от вируса невозможно, однако ученым удалось подтвердить пользу медичинских масок.

Напомним, Минздрав показал, как по разному относятся к ношению масок граждане разных стран мира и Украины, чьи граждане снимают защиту при выходе на улицу и организовывают массовые развлекательные мероприятия без соблюдения карантинных ограничений.

Как сообщала "Страна", в Украине людям с легкими проявлениями коронавируса врач может рекомендовать оставаться дома в самоизоляции. Центр общественного здоровья опубликовал ряд правил, которые при этом необходимо соблюдать.