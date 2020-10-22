По данным Минздрава, в Украине показатель заболеваемости ОРВИ почти на 21% ниже эпидемического порога. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Уточняется, что в период 12-18 октября было выявлено 145,2 тысячи заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), при этом летальных случаев не зарегистрировано.

"В течение отчетной недели ОРВИ заболели 145 165 человек, из них 41,5% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 382,1 на 100 000 населения, что на 20,9% меньше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.

Летальных случаев не зарегистрировано. Госпитализировано 1,4% от общего количества заболевших.

Также отмечается, что интенсивный показатель заболеваемости за отчетную неделю на 3,2% превышает показатель аналогичного периода 2019 года.

12-18 октября от гриппа было вакцинировано 2 074 человека.

Всего с начала эпидсезона вакцинацию от гриппа получило 2 503 человека, в том числе 1 408 человек из групп медицинского и эпидемического риска.

Ранее "Страна" писала о том, что в МОЗ подсчитали, сколько украинцев переболели гриппом и ОРВИ за эпидсезон.

Также мы сообщали, что в Минздраве показали видео, как по-разному относятся к ношению масок в Украине и мире.