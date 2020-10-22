Какие регионы не готовы к ослаблению карантина. Фото: flickr.com

По состоянию на 22 октября Киев и все 25 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, накануне Кабмин изменил критерий для отнесения населенного пункта или региона к самой строгой зоне карантина - "красной". Теперь область будут вносить в "красную" зону, если заболеваемость более 320 на 100 тысяч населения на протяжении 14 дней.

Всего к ослаблению ограничений не готовы: 

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Житомирская
  • Закарпатская
  • Запорожская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Кировоградская
  • Луганская
  • Львовская
  • Николаевская
  • Одесская
  • Полтавская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Херсонская
  • Хмельницкая
  • Черкасская
  • Черновицкая
  • Черниговская

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом среди граждан, Греция решила ужесточить карантинные ограничения

Как сообщала "Страна", Минздрав показал, как по разному относятся к ношению масок граждане разных стран мира и Украины, чьи граждане снимают защиту при выходе на улицу и организовывают массовые развлекательные мероприятия без соблюдения карантинных ограничений. 

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