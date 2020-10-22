Конституционный суд Польши запретил женщинам проводить аборты, признав их право на прерывание беременности неконституционным даже в случае явных признаков дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает жизни плода или матери.

Об этом сообщает ВВС.

Так, с 1993 года в стране действовало положение, которое позволяло женщинам делать аборты в случае явных признаков неизлечимых проблем со здоровьем плода, которые могут угрожать его жизни или жизни матери или же если ребенок появился после изнасилования. Именно под такими предлогами 98% женщин прерывали беременность ранее - в этом году их оказалось немногим больше тысячи. В иных случаях полякам приходилось пользоваться так называемым "абортным туризмом" в Европу.

Этим положением аргументировали 98% абортов, легально провели в стране в прошлом году.

Активисты и правозащитники утверждают, что такое решение Конституционного суда приведет к "незаконным" абортам, совершаемым в подполье, что может привести к массе проблем со здоровьем женщин и даже летальным исходам.

"Сегодня в память о святого Иоанна Павла II на его Родине цивилизация Жизнь торжествует над цивилизацией Смерти. 22 октября 2020 войдет в историю. Мы заканчиваем с убийством беззащитных, с наследием тоталитарных режимов ХХ века", - написал в Twitter депутат польского сейма Томаш Зимковський, который принадлежит к правящей консервативной партии.

В свою очередь, известный юрист и писатель Магдалина Кожеква-Калишук считает, что решение о нежелании ребенка необходимо принимать до его появления, а все прочее - убийство.

Правозащитники возмущены решением, их поддерживает также бывший премьер-министр страны, глава Европейской народной партии Дональд Туск: Вбрасывание темы абортов и решение псевдосуду в этом деле в разгар бурной эпидемии - это более чем цинизм. Это политическая подлость".

Журналист Витольд Гловацкий заявил, что таким образом Польша стала первым халифатом Европы, а правозащитница Марта Лемпарт предложила, учитывая карантинные ограничения, высказать свое недовольство властями в сети по хэштегу #PowiedzCoMyślisz (Скажи, что думаешь).

"Ад для женщин. Вот что значит сегодняшний приговор политизированного Конституционного суда", - отметила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блонская.

Напомним, Всеукраинский Собор во главе с бывшим председателем СНБО Александром Турчиновым призвал президента Украины как можно скорее созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за демографического кризиса, чтобы запретить аборты.

Как сообщала "Страна", католическая церковь Святого Антония в Южной Каролине отказала экс-вице-президенту США и действующему кандидату в президенты Джо Байдену в причастии, потому что он поддерживает аборты.