Интервью телеканалам: что не сказал президент

Вчерашний день был днем массированной предвыборной кампании "Слуги народа". Одним из главных ее элементов стало интервью, которое Владимир Зеленский дал четырем ведущим телеканалам.

По поводу этого интервью уже было высказано немало иронических замечаний, что нынешний президент просто копирует формат интервью у предшественника (который, в свою очередь, тоже копировал у собственного предшественника). Так же Банковой напомнили, что еще в прошлом году один из руководителей Офиса президента Кирилл Тимошенко жестко критиковал этот формат и говорил, что у Зеленского такого не будет.

Но дело не только в формате. Сама идея такого интервью за три дня до выборов – это наследование худших практик Виктора Ющенко и Петра Порошенко (Виктор Янукович, кстати, этим перед выборами не пользовался). Правда, не факт, что подобное использование "служебного положения в личных целях" нынешнему президенту поможет, поскольку во вчерашнем интервью не было ничего, что способно коренным образом изменить настроения избирателей.

В какой-то степени эта встреча с телеканалами могла быть оправдана тем, что людям нужно разъяснить смысл пяти вопросов, которые от имени президента собираются задать в воскресенье. И журналисты действительно задали вопросы на эту тему. Но разве хоть что-то после ответов Зеленского стало яснее?

Его спросили насчет свободной экономической зоны на Донбассе – ничего конкретного в ответ не прозвучало. Он поднял тему каннабиса – но не объяснил, почему же люди должны поддержать эту идею. Он озвучил тему Будапештского меморандума, но только для того, чтобы напустить тумана, объяснив, что есть некий секретный план.

Кстати, насчет секретного плана. Если речь все же идет об иностранных военных базах на территории Украины, то скрывать подобное – это преступление. Поскольку вот именно такой вопрос – нужны нам иностранные базы или нет – в цивилизованных странах задают людям, и не в соцопросах, а на серьезных референдумах. А не морочат голову запутанными конструкциями о Будапештском меморандуме.

Зачем "слуги" ездили на Донбасс?

Фото: facebook.com

Еще одной пиар-темой вчерашнего дня была поездка делегации депутатов от "Слуги народа" на Донбасс. Которая по итогу тоже получилась невнятной и не несущей тех смыслов, которые от нее ожидались.

Ведь зачем нужна была такая поездка? Да только для одного: чтобы депутаты пообщались с людьми, живущими в непосредственной близости от линии разграничения, и дали себе ответ на вопрос: действительно ли стране нужен мир и стоит ли ради него принимать решения, которые вызывают споры в обществе.

Но в этой поездке было все, кроме того, что на самом деле нужно. Поначалу получился увеселительный вояж с селфи из поезда "Интерсити" – что уже само по себе нелепо, так как "слуги" продемонстрировали, что поездка в поезде для них – экзотика. А после дорожных селфи были донбасские селфи – и на этом, собственно, все. Да, еще депутаты вроде бы собрали пожелания того, что нужно военным.

А как насчет поездки в "серую зону"? Боялись поехать туда все толпой, чтобы сепаратисты не "накрыли", – могли поехать группами по 5-7 человек в разные населенные пункты. Вот там действительно можно было узнать, что нужно Донбассу. Но только "слугам" это не нужно.

По большому счету, депутатский вояж на восток страны лишь ухудшил мнение этого региона о партии "Слуга народа". Возможно, они на это и не рассчитывали, а наоборот – хотели улучшить свой имидж у "партии войны"? Но и это бесполезно: там уже все места заняты.

Распад "Слуги народа": когда и как?

Никита Потураев. Фото: stoyakin.org.ua

Куда интереснее массовой прогулки нескольких десятков "слуг" на Донбасс оказалось интервью одного "слуги" – Никиты Потураева, появившееся в СМИ вчера. Поскольку впервые в нем один из представителей правящей партии рассказал свое видение перспективы этой партии.

Видение не слишком оптимистичное, но реальное. Потураев объяснил, что уже сейчас в рамках "Слуги народа" существуют группы, не имеющие между собой ничего общего.

Так, по его словам, есть "группа Коломойского" размером в 40-45 штыков, которая склоняет фракцию к коалиции с депутатами из "За майбутне". И есть другая группа, которая тяготеет к порошенковской "Евросолидарности" или "Голосу". Сам Потураев принадлежит к последней.

Из сказанного депутат делает вроде бы логичный вывод, что в случае следующих выборов в парламент нынешняя "Слуга народа" пойдет на них двумя или даже тремя партиями. Правда, о перспективах этих партий он говорить не стал.

И это тоже логично, поскольку перспективы отдельных осколков нынешней правящей партии выглядят сомнительными. Еще можно представить перспективу у собственно "Слуги народа", если Зеленский не растеряет свой рейтинг. Но какой может быть перспектива у "соросят" или национал-патриотов а ля "Евросолидарность", попавших в парламент по спискам партии президента? Их новая партия никому не нужна, потому что уже есть "Евросолидарность" и есть "Голос" (последний, правда, уже тоже никому не нужен). Поэтому лучшее, на что они могут рассчитывать, – отдельными штыками войти в списки уже имеющихся партий. Да и то маловероятно.

То же касается и "группы Коломойского": зачем создавать еще одну партию, если уже есть "За майбутне"? Если олигарх не получит квоту в новом списке "Слуги народа", ему будет проще объединить свои активы в одной партии.

Так что две-три партии из одной "Слуги народа" – это лишь проекция сегодняшней ситуации на то, что может быть через четыре года. А реальность будет совсем другой.

Будет ли локдаун?

Фото: president.gov.ua

В уже упомянутом интервью Зеленского телеканалам немало времени было посвящено одной действительно актуальной теме – эпидемии коронавируса.

Зеленский допустил возможность, что локдаун могут ввести при 15 тысячах ежесуточного прироста заболеваемости, но это скорее теоретическая выкладка. Поскольку за последнюю неделю от власти звучит уже третья цифра "красной черты локдауна", и каждый раз она становится все больше: сначала 9,5 тысяч, потом 11 тысяч, теперь вот 15. Это означает скорее, что если (не дай бог) мы достигнем отметки в 15 тысяч, то будут называть 20 или 25 тысяч. И так далее.

Из сказанного Зеленским можно сделать вывод, что вводить тотальный карантин он не хочет.

Что вполне объяснимо чисто экономическими причинами.

С другой стороны, понятно, что какие-то ограничения вводиться будут.

И обществу нужно понимание того, что власть будет делать. Предложение штрафовать за отсутствие масок без решения суда – это, возможно, и верно, но это только один элемент, и не самый важный.

Куда важнее понимание того, что закроют, если ежесуточная заболеваемость достигнет 10 тысяч? 15 тысяч? Как сделать так, чтобы во всех регионах одинаково выполняли запреты оранжевой или красной зоны? Обо всем этом президент не сказал ничего. Чем показал, что к руководству штабом по борьбе с коронавирусом он не готов.

Почему промышленность снова падает?

Фото: facebook.com

Помимо очередного антирекорда заболеваемости, вчера была озвучена еще одна печальная цифра: Госстат сообщил, что промышленное производство в сентябре сократилось на 4,4%. И эта цифра ставит в тупик, поскольку объективных причин для падения промпроизводства не существует.

Промышленность очень сильно пострадала во время весеннего карантина. Но после его окончания все ожидали быстрых темпов восстановления хотя бы до зимнего уровня, поскольку оставшиеся ограничения (сфера развлечений, школы) на промпроизводство не влияют.

Но, как видим, промышленность продолжает падать. И раз происходит то же, что и год назад, то остается сделать один вывод: правительство Шмыгаля так же непрофессионально в руководстве экономикой, как и его предшественники из правительства Гончарука.

Зимой, при смене Кабмина, вся власть много говорила о том, что промышленности нужна помощь и нужно профессиональное руководство. Но все так и осталось на уровне слов. Даже закон о локализации госзакупок. И становится очевидным, что дело не в Гончаруке или Шмыгале, а в самом Зеленском и выбранном ним курсе. Точнее, даже не выбранном, а сохраненном курсе времен Порошенко.