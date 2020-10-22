В Ровно при проведении строительных работ рабочие выкопали памятник времен Советского Союза. В каменном бюсте угадывается образ руководителя СССР Иосифа Сталина. О находке на своей странице в соцсети написал житель Ровно Юрий Шкарапа.

Он уточнил, что бюст обнаружили неподалеку от кукольного театра и опубликовал фото находки.

"Мои ребята выкопали "черта" в центре Ровно во время земляных работ ... вопрос для молодежи .. Кто Это ????" - говорится в сообщении.

По словам автора поста, строители прокладывали канализационные сети. При раскопках экскаватор наткнулся на что-то твердое. Потом выяснилось, что это бюст Сталина. Затем им стало понятно, что этот бюст.

Ранее "Страна" писала о том, что историки рассказали, почему тело Ленина поместили в Мавзолей, заявив, что это была идея Сталина.

Также мы сообщали, что в США назвали китайского лидера Си Цзиньпина наследником Иосифа Сталина.