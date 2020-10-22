Из-за роста заболеваемости коронавирусом среди граждан, Греция решила ужесточить карантинные ограничения.

Об этом сообщает Kathimerini со ссылкой на заявление премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Так, с 24 октября вводится обязательный масочный режим даже на улице, а в областях с самой высокой заболеваемостью будет введен комендантский час с 00:30 до 05:00. В частности, в Салониках, Беотии, Ларисе и Сере. Комендантский час с 00.30 до 05.00 призван положить конец уличным вечеринкам и собраниям.

Отметим, по состоянию на 22 октября в Греции сообщили о 882 случае заражения коронавирусом за сутки, за этот же период от осложнений скончалось 15 пациентов. За неделю показатель заболеваемости поднялся почти на 400 человек, то есть, практически в два раза.

Всего в стране известно о 28 тысячах зараженных, более 550 греков умерли.

Напомним, еще в августе заболеваемость коронавирусом в Греции не превышала сотни человек в сутки.

Как сообщала "Страна", правительство Греции обязало туристов на территории страны платить сбор в размере 20 евро за предоставление им медицинских услуг.