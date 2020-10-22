Глава национальной медицинской палаты, военный эпидемиолог Сергей Кравченко назвал аферой создание "украинской вакцины" от коронавируса, о которой рассказывал в последние дни президент Владимир Зеленский и глава Минздрава Степанов.

В эфире ток-шоу "Право на владу" он заявил, что саму тему с "украинской вакциной" придумали авантюристы из Офиса президента ради предвыборного пиара.

"Я знаю пару авантюристов в Офисе президента, которые устроили эту театральную постановку в погоне за политическим пиаром. Я понимаю группу лоббистов, которые присутствуют в офисе президента и лоббируют свои финансовые интересы. Но обсуждать этот уровень лабораторной работы студентов биологического факультета университета Шевченко, это невежество высшего уровня.

Если мы продолжим серьезную дискуссию, то я попрошу Михаила Фаворова (один из разработчиков вакцины - Ред.) повторить на английском языке на территории США то, что он сказал в Офисе президента, потому что там очень сильная система публичного права.

Я созвонился в США со своими коллегами. И мы посмеялись с этого всего.

Я вынужден буду сейчас в прямом эфире после того, что наговорил Михаил Фаворов, обратиться к первому заместителю департамента защиты национальной государственности Мотковскому Роману Николаевичу. У него как раз в подчинении находится управление по борьбе с терроризмом и как раз они занимаются вопросами биотерроризма. Потому что эта история с перемещением белков в лаборатории, помещение в какие-то среды с вирусами - где вы живую культуру живого вируса взяли? Этот маразм комментировать выше моего нервного предела и стрессоустойчивости" - сказал Кравченко.

Он добавил, что компания "Диапроф-мед", которую называют базой для создания отечественной вакцины с 1996 года занималась продажей расходных материалов для лабораторий, а в последствии занялась тест-системами ИФА, а компания Михаила Фаворова занимается торговлей экспресс-системами в третьих странах.

"Сформулируйте уже Фаворов - аферист" - сказал присутствующий в студии депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Я солидарен с вами" - сказал Кравченко.

Напомним, что ранее мы писали, что известно об украинской вакцине от коронавируса, которую представили Зеленскому.

А также, как устроена украинская вакцина от ковид и при чем тут лаборатории из Техаса.