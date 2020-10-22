Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Течение болезни у него бессимптомное, поэтому он проводит совещания онлайн. Об этом сообщается на сайте горсовета Мариуполя.

"Сегодня, 22 октября, мэр Мариуполя Вадим Бойченко ушел на самоизоляцию в связи с положительным результатом теста на Covid-19. По информации от мэра, коронавирус протекает в бессимптомной форме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что контактировавшие с ним заместители мэра сдали тесты. На данный момент негативные результаты уже получили Михаил Когут, который занимается вопросами жилищно-коммунального сектора, Ксения Сухова, в сфере ответственности которой система здравоохранения города и Аркадий Мешков, который обеспечивает взаимодействие с правоохранительным блоком.

"Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Но для соблюдения всех мер пошел на самоизоляцию. Провожу рабочие совещания онлайн", - сказал Бойченко.

Напомним, что сегодня в Донецкую область вслед за "слугами народа" отправился и президент Владимир Зеленский.

Также мы сообщали, что Зеленский пообещал не вводить в Украине жесткий карантин, несмотря на рекорды заболеваемости.