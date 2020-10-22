Минздрав показал, как по разному относятся к ношению масок граждане разных стран мира и Украины, чьи граждане снимают защиту при выходе на улицу и организовывают массовые развлекательные мероприятия без соблюдения карантинных ограничений.

Об этом сообщает официальная страница МОЗ Украины в Facebook.

"Ношение защитных масок является одним из ключевых правил защиты от заражения коронавируса. Игнорирование масок приводит к ежедневному увеличению количества больных COVID-19 и дальнейшему распространению эпидемии", - указано в сообщении.

Поэтому Минздрав призвал более ответственно подходить к опасности заражения и дальнейшего распространения коронавируса. Для этого необходимо использовать маски в любых местах скопления людей, но лучше их избегать. Также не стоит забывать о социальной дистанции и регулярной обработке рук.

Напомним, страны Европы ужесточают карантинные ограничения из-за коронавируса. Ирландия первой в ЕС объявила локдаун, Чехия закрывает магазины, готовится усилить карантин Германия, во Франции и Бельгии - комендантский час.

Как сообщала "Страна", в Украине людям с легкими проявлениями коронавируса врач может рекомендовать оставаться дома в самоизоляции. Центр общественного здоровья опубликовал ряд правил, которые при этом необходимо соблюдать.