Киевские полицейские направили обвинительный акт в Голосеевский районный суд по делу о смертельном ДТП на Столичном шоссе, которое произошло в июле этого года. Подозреваемому в совершении преступления в случае доказательства его вины грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом в четверг, 22 октября, информирует пресс-служба Нацполиции.

В полиции напомнили, что 12 июля этого года в Голосеевском районе Киева на Столичном шоссе возле Конча-Заспы произошла смертельная авария с участием "Mercedes" и "Hyundai". По словам начальника отдела следственного управления полиции Киева Анатолия Андросовича, правоохранители собрали достаточно доказательств в отношении подозреваемого и завершили расследование.

"Мы установили, что водитель автомобиля "Mercedes" совершил столкновение с попутным авто. Затем выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Hyundai". В результате ДТП три пассажира "Hyundai" - 48-летний водитель, 40-летняя пассажирка и 3-летняя девочка, погибли сразу", - сказал полицейский.

Он добавил, что в карете скорой помощи позже скончался мальчик 2010 года рождения. Еще один пассажир этого автомобиля, 14-летний подросток, получил легкие телесные повреждения.

"На месте происшествия мы задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также по результатам проведенных экспертиз, установлено, что злоумышленник в момент совершения ДТП находился под действием алкоголя и наркотиков", - добавил правоохранитель.

Полицейские направили обвинительный акт в Голосеевский районный суд для рассмотрения производства по существу и избрание наказания. За свои поступки злоумышленнику грозит от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что подозреваемый в совершении смертельного ДТП возле Конча-Заспы Антон Желепа ранее отбывал срок за подобное преступление.

Также мы рассказывали о состоянии единственного выжившего в той аварии, 14-летнего Святослава.