Подконтрольная Всемирной организации здравоохранения группа ученых протестировала действенность препарата для лечения коронавируса ремдесивира и пришла к выводу, что это лекарство, которое собираются включить в протоколы лечения украинских клиник, недостаточно эффективно.

Об этом сообщает исследовательская группа "Солидарность" (SOLIDARITY), которая и тестировала препарат.

Так, в исследовании, которое проводилось с марта по октябрь этого года, приняло участие 11 330. Из них 2 750 получили ремдесивир, 954 - гидроксихлорохин, 1 411 - комбинацию лопинавира и ритонавира или "Калетры" 2 063 - интерферон-бета 1а, а 4 088 человек дали препараты на основе плацебо без ярковыраженного лечащего свойства.

Оказалось, что ни один препарат не отличился от плацебо по скорости лечения, смертности, симптоматике и по длительности госпитализации.

Однако разработчик препарата Gilead раскритиковал статью, отметив, что независимое рецензирование она еще не прошла и достоверной считаться не может. Также компания указывает на то, что эксперимент был открытым. То есть, испытуемые знали, какой именно препарат им дают, что могло повлиять на объективность.

Исследователи продолжают тестировать ремдесивира, чтобы понять, имеет ли он хотя бы минимальное влияние при лечении коронавируса. Для этого ученые приглашают по 2 тысячи добровольцев ежемесячно, раздают им ремдесивир, моноклональные антитела и прочие препараты, которые могут помочь с коронавирусом хоть немного.

Также исследователи пытаются комбинировать препараты вроде ремдесивира и барицитиниба (противовоспалительный препарат, недавно зарегистрированный против ревматоидного артрита), который немного сокращает длительность болезни.

Напомним, в Министерстве здравоохранения инициируют проведение централизованных закупок противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения Covid-19.

Как сообщала "Страна", Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал лекарство, которое пока является единственным, показавшим свою эффективность при лечении тяжелой формы Covid-19. Это дексаметазон. Другие препараты - ремдесивир и интерферон - имеют слабый эффект.