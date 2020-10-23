В США проходят финальные дебаты между действующим президентом Дональдом Трампом и экс-вице-президентом Джо Байденом. В прямом эфире перед предстоящими выборами 3 ноября они обсудят несколько тем, чтобы донести избирателям свою программу. Начало дебатов в 04:00 по киевскому времени.

Темы этих дебатов: коронавирус, американские семьи, расовые взаимоотношения в США, изменение климата, национальная безопасность, лидерство.

Прямая трансляция:

Напомним, что первый тур дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена 29 сентября оказался скандальным. Оппоненты все время перебивали друг друга и оскорбляли. После этого было решено, что Трампу и Байдену будут по очереди отключать микрофоны, что бы они не перебивали друг друга.

Второй тур, 15 октября, кандидаты пропустили из-за коронавируса Дональда Трампа. Это был единственный тур, где избиратели могли задавать вопросы двум кандидатам.

Ранее "Страна" писала о том, как прошли первые дебаты Трампа с Байденом и что говорилось об Украине.