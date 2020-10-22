60-летний пенсионер погиб в результате наезда автомобиля на лося. ДТП произошло на автодороге Киев-Овруч о в Иванковском районе.

Дикое животное внезапно выбежало на проезжую часть, водитель Renault не успел среагировать и совершил наезд, сообщается на сайте полиции Киевской области.

От удара лось вылетел на капот и пробил лобовое стекло автомобиля и придавил пассажира, который сидел на переднем сидении. От полученных травм пожилой пассажир легковушки скончался на месте происшествия. Госпитализирован с травмами и водитель автомобиля.

Ранее "Страна" писала о том, что киевлянин без документов подстрелил лося в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Также мы сообщали, что испуганного в зеленой зоне Киева гудком поезда лося насмерть сбил автомобиль.