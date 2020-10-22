В страны Европейского Союза, которые массово закрываются на локдаун, по прежнему разрешен въезд туристов из Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Уругвая, Южной Кореи, Японии и Китая.

Об этом говорится в сообщении Совета Европейского Союза, обнародованном в четверг, 22 октября.

Отмечается, что решение вступает в силу при условии взаимности снятия ограничений правительствами этих стран.

"Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая Гонконга и Макао при условии подтверждения взаимности", - отметили в Совете ЕС.

При этом по причине ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии, Канаде, Тунисе жителям этих стран все еще будет отказано во въезде в ЕС. В этот список также добавился Сингапур.

В то же время в Совете Евросоюза подчеркнули, что этот список не является юридически обязывающим, он может обновляться в зависимости от обстоятельств после консультаций с Европейской комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС в результате общей оценки, основанной на согласованных критериях, объясняют в Брюсселе. Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями в оценке эпидемиологической ситуации.

Этот рекомендательный список вступает в силу с четверга, 22 октября.

Для того, чтобы попасть в список стран, которым разрешен въезд в ЕС, им необходимо соответствовать следующим критериям:

число новых случаев заражения COVID-19 за последние 14 дней на 100 тыс. жителей должно быть близким к среднему показателю ЕС или ниже его (по данным на 15 июня 2020 года);





должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев за этот период по сравнению с предыдущими 14 днями;





общая реакция на COVID-19 должна предусматривать, в том числе, такие аспекты, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, изоляция, лечение и отчетность, а также достоверность информации и, при необходимости, общий средний балл по International Health Regulations (IHR).

Также Совет ЕС решил, что в тех странах, где продолжают действовать ограничения на поездки, освобождены от ограничений могут быть следующие категории людей.

граждане ЕС и члены их семей, долгосрочные резиденты в ЕС и члены их семей;





путешественники, выполняющие важную функцию или имеющие серьезную необходимость для поездки.

Согласно рекомендации Евросоюза жители Андорры, Ватикана, Монако, Сан-Марино рассматриваются как резиденты ЕС. Рекомендация распространяется на страны Шенгенской зоны - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Напомним, за прошедшие сутки сразу в четырех странах Европы был побит антирекорд по суточному приросту числа новых случаев коронавирусной болезни.

Ранее мы писали, что глава Европейского Совета Шарль Мишель созывает экстренный саммит лидеров стран Евросоюза из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавирусной инфекции на континенте.