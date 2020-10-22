На видео попало ДТП, которое произошло в Киеве на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова. Столкновение двух автомобилей произошло по невнимательности одного из водителей. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"Предварительно, водитель транспортного средства Daewoo, двигаясь по бульвару Леси Украинки со стороны улицы Новогоспитальной, проигнорировал требование дорожного знака 5.18 (Движение в полосе), который указывал движение прямо. Повернув налево на улицу Генерала Алмазова, водитель не предоставил преимущество водителю авто ВАЗ, в результате чего произошло столкновение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал. На водителя автомобиля Daewoo правоохранители составили протокол по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.





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