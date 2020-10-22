В ближайшие дни дожди обойдут Украину, поскольку ее защищает антициклон. Благодаря ему в пятницу в Украине ожидается сухая погода. Об этом в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

"Ветер ожидается с юго-запада, температура воздуха также будет явно "южная" - в течение дня в Украине предполагается + 15 + 20 градусов, на юге + 16 + 22 градуса. В Киеве 23 октября дожди маловероятны, потеплеет до +18 градусов", - прогнозирует синоптик.

По ее данным, в субботу и воскресенье воздуха в Украине посвежеет, но не критично.

"...существенные осадки - вряд ли разве что в субботу по северным районам прогуляются небольшие осадки", - пишет Диденко.

Ранее "Страна" писала о том, что в октябрьскую пятницу в Украине потеплеет до +20 градусов и публиковали карту прогноза погоды.

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