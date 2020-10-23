Вечером 22 октября (в 04:00 по киевскому времени) в США прошли финальные дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

Два главных претендента на президентское кресло должны были встретиться в третий раз, но помешал коронавирус, который обнаружили у Трампа. В результате Трамп и Байден пропустили единственный тур, где им должны были задавать вопросы избиратели.

В нынешних дебатах, перед выборами президента 3 ноября, они обсудили несколько тем: коронавирус, американские семьи, расовые взаимоотношения в США, изменение климата, национальная безопасность. Не обошлось и без упоминания Украины.

Надо сказать, что второй тур дебатов обошелся без оскорблений - в силу того, что изменили регламент, по которому кандидату, который на данный момент не выступает, просто глушили микрофон. То есть формата "говношоу" (так называли первый тур дебатов американские медиа) на этот раз не получилось.

Ранее мы разобрали первую скандальную перепалку Трампа и Байдена. Проанализировали, как прошел финальный тур словесного поединка.

Вакцина и Украина. О чем говорили Джо и Дональд

Начали с темы коронавируса. Трамп заявил, что ожидает появления вакцины в течение недель, "над этим работают компании Jonson&Jonson, Modena, Phyzer и другие". На уточняющий вопрос о том, может ли он поручится, что вакцина появится в течение нескольких недель, Трамп ответил, что нет.

Отметим, что в ходе этих дебатов Трамп ведёт себя спокойно и не перебивает Байдена. То ли потому, что ему это активно рекомендовали советники, то ли потому, что его микрофон глушат, когда Байден выступает.

Байден заявил, что Россия, Китай и Иран "заплатят" за предполагаемое вмешательство в выборы. На это президент напомнил, что семью Байдена финансировали из России, Китая и Украины.

"Я не получал денег от Китая, а ты получал. От Украины не получал, а ты получал. От России тоже нет. У тебя же 3,5 млн долларов. Джо, сын тебе дал! И было письмо, "мы должны дать 10% большому парню". Ты - тот большой парень!", - заявил Трамп имея в виду компромат на сына Байдена Хантера, появившийся недавно в СМИ. Речь шла о том, что Хантер Байден получал деньги за лоббизм украинских, китайских и российских компаний, а откат в 10% отправлял некоему "большому парню" (многие предположили, что речь идет о Байдене-старшем).

Байден пытался парировать эти обвинения, стремясь перевести тему на налоговые декларации Трампа: "Я не взял ни одного цента ни у какого зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы ни одной".

Но по итогу экс-вице-президент все равно вынужден был отвечать на обвинения по сыну и "Буризме".

"Что касается Украины. У нас был вопрос, он (Хантер Байден - Ред.) был в совете директоров "Бурисмы", я узнал, что он сделал что-то неправильно. Но все говорили, что он свою работу исполнил неукоснительно. Ничего плохого не было сделано", - ответил Байден в том числе и на прямой вопрос ведущей о том, является ли ситуация с его сыном и украинской компанией "Буризма" неэтичной.

"183 000 в месяц и 3 млн долларов подъемных ему (Хантеру Байдену – Ред.) дали?" – спросил Трамп. Байден на это ответил, что было расследование и его сын "ничего плохого не сделал". Также Джо заявил, что действовал в отношении Украины "безупречно".

"Мой сын не делал денег на Китае и Украине", - заявил Байден, который выше сам признал, что Хантер там работал, а следовательно и деньги получал. "У меня репутация, я всегда говорю правду".

После этого Дональд назвал Джо "коррумпированным политиком". "Не надо мне тут изображать невинного ребенка", - заявил Трамп.

Далее он еще раз коснулся темы Украины, парируя обвинения в связях с Россией.

Трамп заявил, что Байден с Обамой фактически позволили России аннексировать Крым, а потом во время войны не помогали Украине летальным оружием. "Вы с Обамой взяли кусок Украины, морской порт, и просто отдали Путину... Вы слали Украине подушки и одеяла, я предоставил оружие", - сказал Трамп.

После Украины перешли на Китай и КНДР. Байден сравнил попытку Трампа договориться с Северной Кореей с умиротворением Гитлера накануне Второй мировой войны. Метод спора, которые уже много лет высмеивают в интернете.

Затем начались долгие дискуссии об иммиграционной реформе и афроамериканцах.

Обсуждая тему восстания BLM, Трамп, в ответ на обвинения Байдена в ксенофобии, повторил свою фразу, ставшую скандальной: "Я в этом зале наименьший расист".

Также они коснулись темы изменения климата.

И тут Байден произнес, пожалуй самую скандальную вещь - заявил, что хочет заменить нефтяную промышленность США возобновляемой энергетикой.

Скандальность этой идеи в том, что Штаты являются одним из крупнейших производителей нефти в мире. Причем в последние годы отрасль бурно развивалась.

Естественно, Трамп не упустил возможность тут же обратиться с воззванием к штатам, где сильна нефтяная промышленность: "Послушайте, Техас! Послушайте, Пенсильвания! Послушайте, Огайо!".

Президент США также раскритиковал Парижское соглашение по климату, куда призывал вернуться Байден. Он заявил, что в Америке воздух и так чистый. "Посмотрите на Китай, какой он грязный. Посмотрите на Россию, на Индию, они грязные, воздух грязный".

Кстати, пока Байден выступал на дебатах, его заявления публиковали в его в Twitter, но в руках Байдена на сцене телефона нет. То есть официальный твиттер политика ведётся не им.

В целом дебаты прошли в сравнительно спокойной манере. Возможно, это было из-за изменения регламента, когда за перебивание соперника выключал микрофон. Что дисциплинировало обоих кандидатов.

Кто стал победителем прений - мнения разошлись. По данным CNN, Байдена поддержали 53% зрителей, тогда как Трампа - 39%. В то же время телеканал ABC отдает победу президенту США: 51% против 49% у Байдена.

"Трамп прислушался к советникам"

"Страна" узнала мнение американских экспертов по итогам словесного поединка Байдена и Трампа.

"Наконец-то прошли настоящие дебаты. Трамп был более дисциплинирован, не перебивал. В его окружении сказали, что он наконец прислушался к своим советникам, которые убеждали его, что нужно вести себя максимально корректно. Ожидаемо он снова поднял тему по сыну Байдена, но "добить" ею оппонента ему не удалось – тот парировал обвинениями в неуплате Трампом налогов. Зато его экономические аргументы могут перетянуть на его сторону часть избирателей из колеблющихся штатов. В целом Трамп вернулся в режим 2016 года - аутсайдер, упрекающий карьерных политиков", - рассказал обозреватель Майк Аллен.

Его коллеги уверены, что вопрос Украины в противостоянии Трампа и Байдена по-прежнему будет одним из острейших.

"Украинская тема остается одной из самых острых и в оставшиеся до выборов дни ее будут двигать дальше. Обвинения в коррупции сына Байдена и процентах, которые он якобы сам с этого имел, могут помочь Трампу в борьбе за неопределившихся. На избирателей же Байдена это не повлияет вообще никак, это твердолобый электорат. Даже если им скажут, что бывший вице-президент изнасиловал и убил кого-то, они будут уверять, что это "русская пропаганда". На финальных дебатах была ничья, даже я бы сказал с небольшим перевесом в сторону Трампа, который вопреки ожиданиям вел себя очень прилично. А вообще победила модератор дебатов, журналист Fox News Крис Уоллес, которая сумела контролировать беседу кандидатов", - считает политолог Крис Бегала.

Другие эксперты считают, что победителей в сегодняшних дебатах нет.

"Не перебивали друг друга, не кричали – уже хорошо. Эти дебаты хотя бы можно было смотреть без нервов. Это была намного менее резкой и больше по существу, чем предыдущая схватка, которая переросла в оскорбления. При этом очень ощущалась взаимная неприязнь. О победителе дебатов вряд ли стоит говорить, скорее "фифти-фифти". Думаю, похожий результат будет на самих выборах, и, по одному из сценариев, Трамп выиграет в традиционном очном голосовании, объявит о победе, но демократы попытаются ее оспорить, настаивая, что выиграли по почте. Дальше могут долго считать голоса, могут начаться суды, и на сколько это затянется, неизвестно", - говорит Стивен Рестон, эксперт аналитического центра из Вашингтона.

Энтони Зурчер, американский корреспондент "Би-Би-Си" считает, что первые дебаты, где Трамп вел себя агрессивно, не сыграли ему в плюс, поэтому сегодня все было иначе.

"Кнопка отключения звука или, по крайней мере, угроза отключить микрофон, похоже, работает. Оба кандидата были более сдержанными, позволили друг другу говорить, использовали уважительные тона. Даже когда они шли в атаку, делали это спокойно и неторопливо.

После первых дебатов-"драки", когда Трамп постоянно перебивал оппонента, что, возможно, стоило ему поддержки, согласно опросам, президент заметно понизил тон, и это сделало его гораздо более эффективным участником дебатов.

Дебаты были намного более содержательными, а не хаотичными, как в прошлый раз.

Байден старался держать удар и отбиваться от критики, не позволив сыграть на попытках республиканцев поставить под сомнение его возраст и остроту ума.

Хотя в учебники истории, в конце концов, попадут именно первые бурные дебаты. В целом же, по опросам, большинство американцев уже определились - и более 45 миллионов уже проголосовали. При этом есть шанс, что финальные дебаты повлияют на гонку", - считает Зурчер.

Как прошли первые дебаты

Во время первых дебатов 29 сентября Трамп и Байден осветили шесть тем - пандемию коронавируса, состояние экономики, расовые проблемы и протесты, назначение судей в Верховный суд, честность выборов и свое прошлое. Для аргументов по каждому пункту у них было 15 минут, во время которых оба кандидата постоянно перебивали и оскорбляли друг друга.

Трамп, среди прочего, затронул тему о сыне Байдена Хантере, который получал миллионы долларов из Украины и России, оказывая консультационные услуги и входя в советы разных компаний.

Дональд Трамп повторял вопрос, за что Байден-младший получил 3,5 млн долларов от жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батуриной. Джо Байден отвечал, что ничего из этого не соответствует действительности.

Коснулся Трамп и украинской компании "Burisma", в набсовете которой состоял Хантер Байден. Это факт! 183 000 в месяц ему платили, при том что у него никакого опыта не было в области энергетики. Компания украинская платила ему" - настаивал действующий американский президент.

Двое кандидатов сцепились на теме медицинского страхования и обменялись взаимными оскорблениями. Байден предложил Трампу заткнуться, тот называл его "щенком Путина".

После скандальных дебатов, которые в СМИ назвали "shitshow" Комиссия по президентским дебатам сообщила, что микрофоны Трампа и Байдена будут время от времени отключаться, чтобы они не перебивали друг друга, как на прошлых дебатах.