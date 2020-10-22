В четверг, 22 октября, в ходе торгов цены на нефть эталонных марок ускорили рост после снижения накануне. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:34 по Киеву составляет $42,32 за баррель, что на $0,59 (1,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,51 за баррель - на $0,48 (1,20%) выше уровня предыдущей сессии.

В среду контракты потеряли в цене 3-4% после того, как министерство энергетики США сообщило, что запасы бензина в стране на прошлой неделе выросли на 1,9 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов на 1,6 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник также сообщил, что запасы бензина в США уменьшились на 1,6 млн баррелей.

Согласно данным Минэнерго, спрос на бензин в США на минувшей неделе сократился на 290 тыс. б/с - до минимальных с 12 июня 8,29 млн б/с.

"По итогам минувшей недели больше всего внимания привлекло увеличение запасов бензина, которое стало максимальным с мая, т.к. наряду с сокращением объемов переработки это говорит о снижении спроса в условиях пандемии", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

В то же время, Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране на 1 млн баррелей. Однако эти данные не смогли поддержать настроения трейдеров.

Аналитики Julius Baer прогнозируют замедление нормализации на нефтяном рынке до конца года.

"Котировки нефти снизились на фоне опасений по поводу рыночной конъюнктуры. Возобновление пандемии в Европе и несколько неожиданно быстрое возвращение Ливии к экспорту, вероятно, замедляют процесс нормализации", - сказал главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

"Тем не менее, добыча нефти остается ограниченной, объемы запасов в хранилищах заметно сокращаются, а спрос во всем мире восстанавливается. Мы слегка снизили наши прогнозы, чтобы отразить временную паузу на пути рынка нефти к нормализации", - отметил эксперт.

Восстановление добычи нефти в Ливии также вызывает обеспокоенность рынка. Вице-премьер Правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг заявил, что добыча в стране уже достигла 500 тыс. б/с и к концу октября будет составлять 550-560 тыс. б/с, пишет газета The Libya Observer. По его словам, к концу текущего года в Ливии будет добываться 1 млн баррелей нефти в сутки.

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