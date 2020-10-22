Президент России Владимир Путин заявил, что ему "неинтересно" заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана касательно деоккупации Крыма.

Об этом он заявил в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, 22 октября, передает РИА Новости.

"Что касается каких-то устремлений (президента Турции) по поводу Крыма: я этого не знаю. Мне это неинтересно, потому что интересы России надежно защищены. И в этом вы можете ни на секунду не сомневаться", - сказал Путин.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Стамбул, где он встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом. По итогам переговоров было опубликовано совместное заявление, в котором говорится, что стороны готовы приложить совместные усилия для деоккупации Крымского полуострова.

Ранее мы писали, что Эрдоган отказался признавать аннексированный Крым частью России. Об этом он рассказал перед своим отлетом в Киев утром 3 февраля.

В ходе сегодняшнего выступления на "Валдае" Путин также коснулся вопросов украинской экономики и лечения оппозиционера Алексея Навального в Берлине.