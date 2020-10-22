"Мне это неинтересно". Путин отреагировал на отказ Эрдогана признать Крым российским
Президент России Владимир Путин заявил, что ему "неинтересно" заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана касательно деоккупации Крыма.
Об этом он заявил в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, 22 октября, передает РИА Новости.
"Что касается каких-то устремлений (президента Турции) по поводу Крыма: я этого не знаю. Мне это неинтересно, потому что интересы России надежно защищены. И в этом вы можете ни на секунду не сомневаться", - сказал Путин.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Стамбул, где он встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом. По итогам переговоров было опубликовано совместное заявление, в котором говорится, что стороны готовы приложить совместные усилия для деоккупации Крымского полуострова.
Ранее мы писали, что Эрдоган отказался признавать аннексированный Крым частью России. Об этом он рассказал перед своим отлетом в Киев утром 3 февраля.
В ходе сегодняшнего выступления на "Валдае" Путин также коснулся вопросов украинской экономики и лечения оппозиционера Алексея Навального в Берлине.