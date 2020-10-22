В Киеве патрульная полиция остановила автобус с пассажирами, которым управлял водитель в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители оперативно сработали благодаря сообщению одного из пассажиров, которому поведение водителя показалось странным. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

"Недавно на линию 102 обратился пассажир маршрутного транспортного средства, мужчина был уверен, что водитель автобуса "Атаман" находится под действием наркотиков. Патрульные обратились за помощью к коллегам, которые следят за безопасностью города через камеры видеонаблюдения, выяснили приблизительное местонахождение автобуса и остановили его на Лыбидской площади. В салоне находились пассажиры", - говорится в сообщении.

Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр у врача-нарколога. Результаты анализов подтвердили, что водитель находится под воздействием наркотических веществ.

"Патрульные составили на водителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП, сообщили об этом коллегам из отдела безопасности дорожного движения и работодателю водителя", - говорится в сообщении.

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