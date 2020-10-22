Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль государственной границы с Ираном.

Об этом он написал в своей Twitter.

"Освобождением поселка Агбянд в Зангиланском районе обеспечен полный контроль государственной границы Азербайджана с Ираном", написал Алиев, перечислив освобожденные села в Физулинском, Джабраильском и Зангиланском районах.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Моллавяли, Йухары Рафидинли, Ашагы Рафидинли Физулинского района, села Сирик, Шыхлар, Масталибейли, Дярзили Джабраильского района", - написал он в Twitter.

Ранее Алиев сообщил, что армия Азербайджана взяла под контроль город и 24 села Нагорного Карабаха.

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