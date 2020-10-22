Российский оппозиционер Алексей Навальный мог не улететь лечиться после отравления в Берлин из-за действовавших в отношении него судебных ограничений.

Однако президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ разрешить выпустить политика за пределы страны.

Об этом он рассказал в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, 22 октября, передает РИА Новости.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. Я сразу попросил Генпрокуратуру разрешить это сделать. Он уехал", - сказал Путин.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. Спустя два дня врачи омской клиники разрешили переправить политика в берлинское медучреждение Charite.

Несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В России это отрицают и говорят о провокации. Уже в сентябре российский оппозиционер вышел из комы.

В ходе разговора с президентом Франции Владимир Путин допустил, что Навальный мог отравить себя самостоятельно. В свою очередь неназванные источники газеты The Guardian в западных спецслужбах утверждают, что к отравлению политика причастна ФСБ РФ и его целью было не убить Навального, а заставить оппозиционера уехать из России.

Стоит отметить, что в ходе выступления на "Валдае" Путин также коснулся темы экономического благополучия Украины.