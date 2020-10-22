Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в Украине после двух Майданов - 2004 и 2014 годов находится в упадке.

Об этом он рассказал в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, 22 октября, передает РИА Новости.



"Посмотрите на Украине: 2004 год - одна революция, 2014 год - другая революция, переворот государственный. Результат? Посчитайте статистику самих украинских служб статистических, падение производства, как будто у них не одна пандемия прошла там уже. Некоторые отрасли производства, которыми гордился весь Советский Союз и сама Украина, авиастроение, судостроение, ракетостроение, это то, что создавалось поколениями граждан Советского Союза, всеми республиками. И чем, конечно, могла и должна была гордиться Украина - этого почти ничего не существует", - сказал Путин.

Также он добавил, что как сейчас бы ни складывались отношения России со странами из бывшего СССР, "общность интересов перевесит все".

Напомним, недавно Путин согласился снять санкции с нескольких украинских предприятий и выразил надежду на восстановление полноформатного взаимодействия с Украиной.

Ранее в Кремле заявили, что готовы рассмотреть возможность поставок российской вакцины от коронавируса в Украину, если Киев об этом попросит.