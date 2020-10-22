По словам Путина, в Украине не осталось советской инфраструктуры, которой она могла бы гордиться. Фото: РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в Украине после двух Майданов - 2004 и 2014 годов находится в упадке.

Об этом он рассказал в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, 22 октября, передает РИА Новости.
 
"Посмотрите на Украине: 2004 год - одна революция, 2014 год - другая революция, переворот государственный. Результат? Посчитайте статистику самих украинских служб статистических, падение производства, как будто у них не одна пандемия прошла там уже. Некоторые отрасли производства, которыми гордился весь Советский Союз и сама Украина, авиастроение, судостроение, ракетостроение, это то, что создавалось поколениями граждан Советского Союза, всеми республиками. И чем, конечно, могла и должна была гордиться Украина - этого почти ничего не существует", - сказал Путин.

Также он добавил, что как сейчас бы ни складывались отношения России со странами из бывшего СССР, "общность интересов перевесит все".

"Как будто не одна пандемия прошла". Путин оценил экономику Украины. Скриншот: РИА Новости в Телеграм

Напомним, недавно Путин согласился снять санкции с нескольких украинских предприятий и выразил надежду на восстановление полноформатного взаимодействия с Украиной.

Ранее в Кремле заявили, что готовы рассмотреть возможность поставок российской вакцины от коронавируса в Украину, если Киев об этом попросит.

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