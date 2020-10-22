В октябрьскую пятницу в Украине потеплеет до +20 градусов. Карта прогноза погоды
В пятницу, 23 октября, в Украине ожидается переменно облачная погода без осадков с достаточно высокой для середины осени температурой воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ближайшей ночью температура воздуза снизится до +4-9, а на побережье морей и будет и вовсе +12. В дневные часы воздух прогреется до +14-19 градусов. В южной части Украины потеплеет до +21 градуса.
В Киеве в пятницу ожидается облачная погода, которая продержится до самого вечера. Ночью температура воздуха +8-10, а днем прогреется до +16-18 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
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