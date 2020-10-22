За порчу бюллетеней опроса Зеленского человека могут арестовать на 15 суток
Если правоохранители зафиксируют порчу бюллетеней всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, это может быть расценено как мелкое хулиганство. За это правонарушение предусмотрены разные виды наказаний, в том числе и арест на 15 суток.
Об этом в четверг, 22 октября, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Радио НВ".
Так, чиновник признал, что проведение всеукраинского опроса может увеличить количество правонарушений в день местных выборов 25 октября.
"Я думаю, это будет мелкое хулиганство. Мы же не разрываем книги... если нам что-то не нравится. Разрывать бюллетени, толкать агитаторов - это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка", - сказал Геращенко.
Стоит отметить, что за мелкое хулиганство предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ сроком до 2 месяцев или административного ареста сроком на 15 суток.
Видео: YouTube/ Радіо НВ
Напомним, ранее в МВД призвали украинцев в день выборов 25 октября не допускать физического насилия против волонтеров, которые будут проводить опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.
Ранее мы писали, что более половины украинцев считают опрос Зеленского предвыборной технологией.