Если правоохранители зафиксируют порчу бюллетеней всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, это может быть расценено как мелкое хулиганство. За это правонарушение предусмотрены разные виды наказаний, в том числе и арест на 15 суток.

Об этом в четверг, 22 октября, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Радио НВ".

Так, чиновник признал, что проведение всеукраинского опроса может увеличить количество правонарушений в день местных выборов 25 октября.

"Я думаю, это будет мелкое хулиганство. Мы же не разрываем книги... если нам что-то не нравится. Разрывать бюллетени, толкать агитаторов - это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка", - сказал Геращенко.

Стоит отметить, что за мелкое хулиганство предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ сроком до 2 месяцев или административного ареста сроком на 15 суток.

Видео: YouTube/ Радіо НВ

Напомним, ранее в МВД призвали украинцев в день выборов 25 октября не допускать физического насилия против волонтеров, которые будут проводить опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Ранее мы писали, что более половины украинцев считают опрос Зеленского предвыборной технологией.