Интервью Владимира Зеленского телеканалам задумывалось как конептуальный ответ на главные вопросы накануне выборов.

Но по сути таковым не стало, так как президент отвечал на вопросы довольно сумбурно.

Да и вопросы касались далеко не всех тем.

Никто так и не поднял вопроса, к примеру, закрытия русских школ, что явно бы поставило президента в некрасивое положение в глазах юго-восточных избирателей. Также не задали прямого вопроса, пустят ли иностранные военные базы в Украину и не с этим ли связана тема Будапештского меморандума, которая есть во всеукраинском опросе (хотя на это намекал сам президент).

Или та же история с МВФ. Вопрос прозвучал довольно абстрактно: нужно ли нам сотрудничать с Фондом и выживет ли без него Украина. Зеленский ответил, что нет.

Хотя есть куда более интересный аспект - обязательства Украины перед западными кредиторами. Например, по их контролю за нашей судебной системой, крупными госкомпаниями и даже закупками лекарств. Почему Украина за долги сдает суверенитет - никто у президента не спросил. Хотя это один из самых тревожных процессов на сегодня.

Ничего важного не прозвучало и по Донбассу: какой будет план у Зеленского, если работа по Минским соглашениям зайдет в тупик, что, кстати, уже происходит.

Ну, и хотелось бы, чтобы Зе прокомментировал, например, приказной тон посольства США, которое прямым текстом запретило Украине покупать российскую вакцину.

Единственная конкретика, которая прозвучала - число больных коронавирусом, при котором будет введен локдаун, намеки на отставку отдельных министров в Кабмине и обещание уволить генпрокурора до конца года, если посадок не будет.

Итоги интервью подводит телеграм-канал "Политика Страны".

"Изначально задумка была предвыборная, но из-за сумбурного потока мыслей президента каких-то реально сильных "прорывных" тезисов не прозвучало.

1. Зеленский подтвердил, что в стране может быть введен локдаун, если число больных превысит 15 тысяч человек.

2. Ответственность за рост заболеваемости возложил на местные власти, которые ради пиара игнорировали эпидемиологические меры.

3. На вопросы о борьбе с коррупцией всех посылал к главе НАБУ Сытнику. Но при этом его лично не критиковал и вообще сказал, что сейчас ему (Сытнику) работается намного лучше, чем раньше. При этом повторил обещание уволить до конца года генпрокурора Венедиктову, если она не покажет результат.

4. Рассказал о существовании неких врагов, которые мешают получить очередной транш кредита МВФ, но сказал, что до выборов их пофамильно называть не хочет.

5. Сказал, что Свободные экономические зона – это единственное, что может возродить Донбасс, но вводиться они будут только на подконтрольной территории.

6. По поводу вопроса о будапештском меморандуме, сказал, что у него есть план дальнейших действий, но он его раскрывать не будет. Но упомянул про базы и про соглашения с Британией и Турцией. То есть, судя по всему, задумка – в размещении иностранных военных баз.

7. О каннабисе президента спросили – зачем вообще такие узко специальные вопросы задавать, в которых народ не разбирается. "Народ не такой глупый", - ответил на это Зе.

8. Пространно рассуждал о пенсионной системе и ее проблемах, о переходе на накопительные пенсии. Но из всего потока слов запомнилось лишь его обещание отказаться от президентской пенсии. И его то как раз Зеленскому будет легко исполнить – он вполне состоятельным был человеком еще до того, как заступил на пост президента.

9. Не ответил на вопрос, будет ли отставка правительства. Но сказал, что отдельные министры могут быть уволены.

10. Рассказал про украинскую чудо-вакцину от коронавируса и пообещал привиться ею. Но впечатление, что эта вакцина - чисто предвыборная фишка не развеял".