Жесткий карантин в Украине могут ввести при ежедневной фиксации 15 тысяч заболевших Covid-19. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью украинским телеканалам.

"Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах заболевших в день наша медицина остановится - не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков... Сегодня министр здравоохранения Степанов прав , что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун»" - заявил глава государства.

Сейчас пытаются увеличить количество медиков, которые занимаются лечением больных коронавирусом и привлекают для этого интернов и студентов.

Напомним, в понедельник, 19 октября, Владимир Зеленский заявлял, что жесткий карантин в Украине будет введен при суточном приросте больных коронавирусом в 9,5 тысяч.

А во вторник министр здравоохранения Степанов назвал новую цифру для введения жесткого карантина - 11 тысяч новых заболевших в сутки.