Президент Украины Владимир Зеленский обвинил мэра Харькова Геннадия Кернеса и других городских глав, которые игнорировали карантин, в гибели большого количества людей от коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил в интервью для четырех украинских телеканалов.

"Повсюду заведены уголовные дела после чего главы тех или иных городов берут их себе в риторику. Выходят и говорят: "Так как выборы - меня хотят скинуть", а не из-за него погибло большое количество людей. Именно из-за него, например, я ничего плохого не желаю мэру Харькова. Он сейчас болеет.

Но важная вещь. Мы говорили с ним несколько раз. Затем он нас послушал и остановил метро, ​​когда чувствовал, что количество заболевших растет. После этого он говорил, что все будет хорошо. Сейчас он заболел, к сожалению, и ситуация у него сложная", - сказал Зеленский.

По словам президента, украинцы расслабились и не носят маски. Также он отметил, что ему страшно, когда в некоторых регионах собирают 20-30 тысяч человек на концертах. В частности, в Днепре, Одессе и Харькове.

При этом он заявил, что в этих регионах были заведены уголовные дела за нарушения карантина.

Напомним, Геннадий Кернес подхватил коронавирус, который вылился в двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в больницу Харькова в тяжелом состоянии, а в ночь на 17 сентября его самолетом перевезли из Харькова в Берлин на лечение в клинику Charite.

Тем временем Харьков попал в "красную зону" по распространению коронавирусной инфекции в регионе.