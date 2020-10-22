В четверг, 22 октября, курс гривни на межбанковском валютном рынке просел до 28,28 грн/$1 с 28,25 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,27-28,29 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой дилеры коммерческих банков.

По данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 28,25 грн/$1 с 28,29 грн/$1 в среду.

Нацбанк Украины также укрепил курс нацвалюты на 23 октября – до 28,2650 грн/$1 с 28,2737 грн/$1 накануне.

Ранее "Страна" писала о том, что мошенник выманивал деньги через обмен валют и расплачивался сувенирными гривнями.

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