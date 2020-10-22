Президент Украины Владимир Зеленский рассказал какой практический смысл в вопросе про Будапештский меморандум, который будет задан избирателям на местных выборах 25 октября.

Об этом он заявил во время интервью украинским каналам в четверг.

Так, президент не сказал, что он будет делать дальше после этого опроса, однако намекнул, что у него есть некий стратегический план.

"И военные базы, и соглашения с Британией и Турцией - часть этого плана", - сказал Зеленский.

Судя по всему, как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", президент действительно намерен использовать опрос для обоснования размещения иностранных баз в Украине.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса вместе с местными выборами. Он планирует задать украинцам пять вопросов: об ответственности для коррупционеров, сокращении количества депутатов Рады, свободной экономической зоне на Донбассе, легализации марихуаны и Будапештском меморандуме.

До этого в Офисе президента уже объясняли, зачем украинцам задали вопрос по Будапештскому меморандуму.