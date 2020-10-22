Введение свободной экономической зоны на Донбассе, которая стоит одним из вопросов во всекраинском опросе от Зе, будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью четырем украинским телеканалам, передает его пресс-служба.

"У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше", - сказал Владимир Зеленский.

При этом президент отметил, что свободную экономическую зону на Донбассе планируют ввести только на подконтрольной Украине территории.

"Пока остается невозможным введение свободной экономической зоны на оккупированной территории. Это может произойти только после деоккупации региона и возвращения полного контроля", - отметил президент.

Он напомнил, что идея создания свободной экономической зоны на Донбассе обсуждалась с инвесторами во время бизнес-форума в Мариуполе в прошлом году.

Ранее "Страна" информировала, что неделю назад Украина и Турция подписали соглашения о сотрудничестве в военной и оборонной сферах.

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