Россия окажет гуманитарную помощь "ДНР", которую охватила вторая волна пандемии коронавируса. Об этом сообщил "глава республики" Денис Пушилин.

По его словам, из России в октябре ожидается поставка медикаментов, тест-систем и расходных материалов, апаратов ИВЛ, в общей сложности на 258 миллионов рублей (3,37 млн долларов или 95 млн гривен - Ред.).

"В октябре 2020 года Российская Федерация окажет нам гуманитарную помощь, а именно обеспечит поставки лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (тест-системы и расходные материалы на проведение ПЦР-исследований, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, 30 аппаратов ИВЛ, 75 кислородных концентраторов, пульсоксиметры и другое медицинское оборудование) общей стоимостью 258 млн рублей", - говорится в сообщении.

Пушилин надеется, что поддержка России позволит "ДНР" сдержать распространение эпидемии.

Ранее "Страна" писала о том, что в "ЛНР" ввели обязательную двухнедельную обсервацию для всех, кроме приезжающих из России и "ДНР".

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