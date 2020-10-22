В Кабинете министров на внеочередном заседании в четверг приняли решение отстранить Юрия Васильченко от должности главы Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) и Алексея Башкирова с поста главы Государственной сервисной службы градостроительства Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Кроме того, утратило силу распоряжение о временном исполнении обязательств главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко.

По информации источника "Интерфакс-Украина", близкому к правительству, отстранения в ведомствах происходят во избежание обвинений в давлении указанных чиновников на правоохранительные органы и соблюдение процедуры в ходе проводимых следственных действий.

Напомним, в мае 2020 года Кабмин назначил Васильченко главой ГИГ, уволив его с должности главы ГАСИ, которую он занимал с марта-2020.

Также сегодня по решению Кабмина главой гостаможни стал бывший главный айтишник из ProZorro