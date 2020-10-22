Президент Украины Владимир Зеленский после поездки в Волынскую область отправился с рабочим визитом в Донецкую область, где он проконтролирует ход реализации программы "Большая стройка" и пообщается со спортсменами.

Об этом в четверг, 22 октября, информирует пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства ознакомится с состоянием реализации программы "Большая стройка" в регионе. Также президент примет участие в церемонии открытия спортивного объекта и обсудит с выдающимися украинскими спортсменами перспективы развития спорта в нашей стране", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Донбассе побывали нардепы от "Слуги народа". У военных на передовой сложилось неоднозначное отношение к этой поездке, между главой фракции Давидом Арахамии и бойцами даже возник конфликт из-за его слов о сокращении армии.

"Страна" разбиралась, зачем депутаты отправились на Донбасс за несколько дней до местных выборов.