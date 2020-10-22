Певица Юлия Чичерина получила паспорт гражданина "Донецкой народной республики".

Об этом пишет журналист Семен Пегов в своем телеграм-канале.

Он опубликовал фото Чичериной в очках и с паспортом в руках, который вручил ей "глава ДНР" Денис Пушилин.

Отметим, что после начала конфликта на Донбассе Юлия Чичерина неоднократно посещала Донбасс с концертами. В 2017 году она получила паспорт гражданина "ЛНР". Российская певица также принимала участие в рок-фестивале "Солнце взойдет!" в 2015 году. В феврале 2017 года Чичерина выпустила клип на песню "Рвать".

Министерство культуры Украины внесло Чичерину в "черный список" деятелей культуры из РФ, которые создают угрозу национальной безопасности страны.