Кабинет министров Украины, который сегодня собрался на экстренное заседание, сменил и.о. главы Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, с поста был смещен Андрей Павловский, а вместо него исполнять обязанности главы Гостаможни будет Евгений Ентис.

Решение о смене главы ведомства связано с реформированием таможни и будущим изменением кадрового состава.

В правительстве также отмечают, что жта необходимая мея и политическое решение для того, чтобы очистить весь руководящий состав таможни, вплоть до начальников регионального уровня. Дальше следует ожидать другие кадровые решения на таможне.

Как известно, Ентис работает в Государственной таможенной службе в должности заместителя председателя. Отвечает за направление цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Ранее он был руководителем IT-отдела проекта государственных закупок ProZorro.

Евгений Ентис женат, вместе с женой Яной воспитывают сына Давида и дочь Арину. Согласно декларации, проживают в Вишневом Киево-Святошинского района.

Также в своей декларации по 2019 год он указал зарплату, полученную по месту работы в ГП "Прозорро", на сумму 1 миллиона 324 тысяч гривен. То есть чуть больше 100 тысяч гривен в месяц.



Впоследствии он оставил работу в ProZorro и занимался предпринимательской деятельностью, пока в 2019 году его не назначили заместителем руководителя Гостаможенной службы, тогда еще Максима Нефьодова.

Напомним, в августе Кабмин уволил Муратова и назначил Павловского и.о. главы Гостаможенной службы Украины.

Также мы писали, что руководителя Одесской таможни уволили через два месяца после назначения.