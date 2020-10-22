Известный врач Евгений Комаровский рассказал об особенностях главного симптома коронавируса - потере чувства вкуса и обоняния, и поведал простой способ диагностирования болезни.

Об этом он написал на своем сайте.

Врач заявил, что при гриппе также может пропадать нюх, но по другим причинам.

Например, из-за отека слизистой и отека клеток, чувствительных к запахам. Однако при COVID-19 насморка практически нет, а обоняние все равно отсутствует. Причина кроется в том, что вирус поражает особые клетки, которые поддерживают нейроны, отвечающие за восприятие вкуса и запаха.

"Поэтому именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест "Чем это пахнет?" намного точнее, чем любая термометрия", - отметил врач. Он предложил определять наличие коронавируса у людей следующим образом: потереть тряпку чесноком и спрашивать каждое утро у всех присутствующих с температурой, чем она пахнет. "Если различает запах, то слава богу, банальное ОРВИ, пошли учиться или работать, если нет - отправляем домой", - написал Комаровский.

Он также отметил, что при коронавирусе нет необратимого поражения нейронов, потому рано или поздно вкус и обоняние восстанавливаются. Чаще всего это происходит через три недели, но иногда процесс затягивается до трех месяцев, и человек не может повлиять на процесс восстановление.

Напомним, в Киеве зафиксировали антирекорд по новым случаям коронавируса.

Также мы писали, что по словам инфекциониста, ситуация с коронавирусом в Украине улучшится не ранее чем через полгода.