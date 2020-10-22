Бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо раскритиковал поездку народных депутатов от "Слуги народа" на линию соприкосновения на Донбассе.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook в четверг, 22 октября.

"Объясните мне, уважаемые слуги, какому народу вы служите? Два дня, смелые и красивые, селфились на Донбассе в сопровождении охраны, а к простым людям так и не снизошли", - говорится в сообщении.

По словам Сивохи, он приглашал депутатов посетить село Опытное в Донецкой области, однако они не поехали ни туда, ни в другие населенные пункты "серой зоны". При этом политик утверждает, что там люди давно ждут народных избранников

"Или вам не интересны граждане Украины, которых вы лишили права голоса? Зачем тогда вообще вся эта смешная возня на линии соприкосновения за три дня до выборов?", - добавил бывший советник главы СНБО, посоветовав народным депутатам придумать убедительный аргумент.

Напомним, год назад Сивохо стал советником секретаря СНБО, однако уже 30 марта его уволили с этой должности. Это произошло после того, как во время презентации Национальной платформы примирения с Донбассом на политика напали радикалы.

Ранее Сивохо приехал в "серую зону" на Донбасс и рассказал о жизни в прифронтовых населенных пунктах.