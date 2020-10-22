Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову с 8 лет до 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

В сентябре Пресненский районный суд приговорил актера к восьми годам колонии за смертельное ДТП, напоминает Коммерсант.

Дело слушалось тройкой судей под председательством Любови Ишмуратовой. Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства добровольную компенсацию осужденным морального вреда потерпевшим. "Приговор Пресненского суда Москвы от 8 сентября 2020 года - изменить, назначить Ефремову наказание в виде семи лет и шести месяцев колонии общего режима, в остальном оставить приговор без изменений", - огласила решение судья.

Адвокат Ефремова Петр Хархорин на заседании просил снизить наказание "до такого, которое позволит не содержать его под стражей". "В деле одни только смягчающие обстоятельства - это и наличие у него фактически четырех человек на иждивении, и то, что Ефремов признал вину и раскаялся", - сказал адвокат. Второй адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев попросил суд назначить артисту наказание в виде четырех лет условно.

Сам господин Ефремов также просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. "Я хочу вернуться к работе, как можно скорее увидеть своих детей. Я также хочу поставить памятник погибшему Сергею Захарову, если его семья не будет против. Но сделать я это смогу лишь после освобождения", - сказал он.

Прокурор Диана Галиуллина попросила суд оставить приговор в силе и отправить актера в колонию общего режима.

Потерпевшими по делу о смертельном ДТП проходят вдова погибшего курьера Сергея Захарова, его брат и младший сын. Их защита подала в суд иск о взыскании компенсации на сумму 3 млн руб.

Ранее "Страна" сообщала, что Ефремов в СИЗО увлекся пинг-понгом.

Также мы писали, что жена погибшего в ДТП с Ефремовым попросила суд отменить приговор артисту.