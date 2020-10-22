Военные, которые находятся на линии пересечения на Донбассе не увидели никакого смысла в поездке к ним народных депутатов от "Слуги народа".

Об этом удалось узнать журналисту "Страны", который как раз в эти дни был на передовой и общался с бойцами.

Олег, позывной "Филин", старший сержант: "Очень хотел бы спросить у господ депутатов, по какому поводу они нацепили на себя армейский камуфляж? Если повоевать собрались, то милости просим ко мне на опорный пункт. Пусть готовятся траншеи копать! Это лучшее применение для нардепов - "десантников". Ни для чего больше они не годятся. Но сразу предупреждаю, у нас здесь сухой закон. Все давно в курсе, как они любят покурить травы и прибухнуть. Поэтому бесплатно будут копать окопы. Кстати, напоминаю, в окопы проститутки по вызову не ездят. Даже с "анал - табу".

Сергей, лейтенант, на фронте с 2014 года: "Мы здесь не за правительство воюем, а за Украину. Мне любые депутаты и все президенты по@уй. Даже новости читать противно, вроде как "слуги народа", а не служат. И лишь пилят и пилят деньги государственные. Их вообще разогнать давно пора, только небо коптят. Если приедут ко мне на опорник, покажу им, в чем мы ходим, в какой обуви и в какой форме. В которой летом жарко, а зимой холодно. А ноги грибком болеют, если носить то, что государство выдает. И сразу предложу махнуться их модным камуфляжем и супер-кроссовками на мой "пиксель" и "таланы" (обмундирование и берцы - Ред.).

Юрий, капитан. На фронте с 2015 года: "Читал сегодня про депутатский выезд на фронт. Непонятна сама цель выезда в ООС. Если это пиар депутатов и их фракции, то очень глупый и бесполезный. А почему они раньше не приезжали к нам? И вообще, кто все эти люди? Что они полезного сделали для армии? Видел уже в новостях, как они селфи делают с героическим видом. А лет через двадцать будут по школам ходить и вешать лапшу школярам, как они танки зубами грызли…"

Ярослав, сержант: "Раздражает, что военных заставили их сопровождать, охранять. Как будто их на сафари к туземцам привезли. Нам что, больше делать нечего? У нас других задач нет? Какой практический смысл поездки кроме пиара перед выборами? Ничего нет. Кроме того, не думаю, что они за свой счет едут. Плюс их возить по передку будут, кормить - поить, охранять. Поселят в отелях за госсчет. Кто за эту трату ответит? Может лучше эти пару миллионов гривен потратить на премии для солдат?".

Сергей, рядовой: "Почему они перед выборами устремились к нам? Они что, считают, что если приехать на передовую, то сразу у них рейтинг вырастет? Может они думают, что армия за них проголосует, за их партию? Пусть посидят с нами с годик в окопах. Без теплого сортира и воды. Пусть грязь помесят окопную, рядом с растяжками и минами походят. Если не обосрутся и проявят себя как мужчины, вот тогда и подумаем, голосовать за них, или нет…"

Ранее мы рассказывали о том, как поездка "слуг" на Донбасс 21 октября началась с конфликта между военными и Арахамией из-за слов о сокращении армии.

Также глава фракции заявил, что нардепы провели ночь на Донбассе в землянках и бункерах на линии фронта. Сейчас "слуги" уже собираются уезжать в Киев.