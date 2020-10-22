Сегодня, 22 октября, в Киеве прошла первая пресс-конференция МОЗ по поводу украинской вакцины от коронавируса. Информация о том, что такие разработки ведутся, появилась вчера и многих удивила, ведь ранее об этом даже не шло речи.

Интересно, что наработки по вакцине были опубликованы в самый канун местных выборов и докладывали по этой теме лично президенту. После чего вышли на общение и с журналистами. После чего Зеленский поднял тему в сегодняшнем предвыборном интервью, которое транслировали по всем крупным телеканалам.

По итогам еще вчерашней встречи у Зе "Страна" проанализировала, о каком препарате может идти речь и кто им занимается. Кандидат на ее разработку и внедрение - американо-украинская компания "Диапроф-мед" во главе с президентом Михаилом Фаворовым - уроженцем Украины, но живущим и работающим в США. Он отец бывшего топ-менеджера НАК "Нефтегаза" Андрея Фаворова.

В ходе презентации он рассказал о том, что представляет собой будущая украинская вакцина, в какие сроки она может появиться. Глава Минздрава дополнил данные - сообщил, сколько она может стоить. И рассказал, планируется ли в связи с новыми обстоятельствами закупать иностранные прививки.

Впрочем, пока все комментарии по поводу вакцины довольно неопределенные. И это уже породило версию, что все заявления на сей счет не более чем предвыборный пиар власти с целью продемонстрировать украинцам "прорыв" в борьбе с коронавирусом.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Как разрабатывают украинскую вакцину от коронавируса?

Сначала слово взял глава МОЗ Максим Степанов. Он рассказал, что разработка препарата весь уже шесть месяцев (то есть, видимо, с середины апреля). И повторил уже известную информацию, что вакцина прошла доклиническую фазе испытаний. Это означает, что ее протестировали на животных, и теперь готовятся перейти к апробации на людях.

Более подробно о препарате рассказал президент "Диапроф-мед" Михаил Фаворов - уроженец Гайворона Кировоградской области. По его словам, оттуда в США он переехал около 60 лет назад.

"Когда появилась последовательность вируса, группа украинских ученых, которые работали у вас в стране, захотели сделать тест на определение антител. Мы создали проект белка, один из лучший в мире. Он доступен не только для класса M и G, а для Total-антител, который помогает определить сроки болезни. Он будет сейчас внедряться в качестве дополнительного к ПЦР в Украине", - начал ученый.

По словам медика, когда его сотрудники разрабатывали тест на антитела, но они обратили внимание: у переболевших вырабатываются те антитела, тот же белок, который разрабатывают ученые. Тогда Фаворов понял: "В случае, если он будет вакциной, то сможет защитить. После этого мы начали исследовать наш белок. Он полностью оригинальный, принадлежит нам: Украине, Диапроф".

Михаил Фаворов отметил, что их белок сворачивается в шарик 25 нанометров. "О чем это говорит? О том, что шарик имеет 3D-эффект, и заболевание будет взаимодействовать только с шариком. Потом мы проиммунизировали кроликов, мышей, крыс - кого мы только ни иммунизировали. И все дали очень хороший имунный ответ. Это говорит, что антитела вырабатываются и этот белок может стать вакциной".

По итогам этих первых исследований Фаворов поставил в известность Степанова. Ученый сказал главе Минздрава, что их белок "по определению нейтрализует вирус". Затем медики выяснили, что иммунизация не нарушает структуру клеток. С этой момента украинский американец понял, что они могут начинать делать вакцину. "Это будет долго, три фазы. Но уже ясно, что со временем мы сможем получить препарат, который будет защищать от ковида", - сказал он.

Михаил Фаворов рассказал, что из-за отсутствия необходимых лабораторий в Украине, исследования велись в США.

"У Украины нет не только лаборатории четвертого уровня, но даже третьего. Поэтому мы попросили иностранные центры. В частности, отправили моноклональные антитела мышей в Техас. Нам прислали трехкратное повторение опыта по нейтрализации вируса. Конечно, это сделали в лаборатории 3+. Потому что в других велика вероятность заболеть ученым".

Максим Степанов добавил, что подобные центры, как в Техасе, планируют создавать в Украине. Но пока, видимо, и дальше опыты будут ставить в США.

Что представляет собой украинская вакцина от коронавируса?

Михаил Фаворов рассказал, что их вакцина рекомбинантная, то есть не содержит вирус.

"Этот белок, который мы сделали, он никогда не заразен. Но так как он сделан на основе последовательности вируса, то им можно проиммунизировать мышей, кроликов, крыс - кого хотите, вплоть до лошадей. То есть ним можно получить антитела. Потом антитела берутся и уже вносятся туда, где вирус может расти. И если вирус не растет, тогда он (исходный белок - Ред.) был правильный", - отметил Фаворов.

Максим Степанов добавил, что украинский белок и вакцина уникальны. Однако это вопрос спорный. Ведь в мире создают четыре типа вакцин от ковида, среди которых белок также существует:

с инактивированным/ослабленным вирусом;

из единичного белка;

с вектором;

ДНК и РНК-вакцины.

Кто будет испытывать на себе украинскую вакцину?

Представители СМИ интересовались, на ком будут проводиться клинические испытания: на украинцах ли, будут ли они добровольцами, сколько нужно человек.

Ни на один из этих вопросов ни Степанов, ни Фаворов не ответили. Глава МОЗ лишь отметил: "Порядок исследования стандартизирован во всем мире. Мы будем соответствовать".

Если будем соответствовать, это означает, что сначала - на второй клинической фазе - будут проводиться испытания на малых группах добровольцев - около ста человек. Это будут первые люди, кому введут вакцину после кроликов и хомяков. Так как есть риск, обычно эта фаза самая длительная. Например, в России испытуемым платили по 100 тысяч рублей (около полутора тысяч долларов).

Затем, на третьей фазе, исследование проводится на больших группах - от 8 и более тысяч человек. Участие принимают также добровольцы.

Украинцы уже являются объектами испытаний западных вакцин: недавно это подтвердили в МОЗ. Поэтому скорее всего данную вакцину, если она действительно пройдет дальше уровня доклинических испытаний, будут также пробовать у нас в стране.

Кто оплачивает вакцину и сколько это будет стоит?

Один из вопросов, который интересовал журналистов: сколько будет стоит разработка вакцины и кто за это будет платить.

"Финансирование в полном объеме со стороны государства. И президент страны на этом настаивает, что нам это надо. Это будет стоить, если перевести в гривны, более 100-150 миллионов гривен", - сказал Максим Степанов.

Когда появится украинская вакцина от ковида?

На вопрос о том, когда стоит ожидать появление украинской вакцины от ковида, ответил Михаил Фаворов.

"Если все пойдет абсолютно хорошо, ни разу не пропадет электричество, но это девять месяцев. Реально - год. Потому что эти процессы нельзя ускорять. Надо провести все фазы", - сказал ученый.

Кстати, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что даже в случае появления украинской вакцины и одновременных закупок иностранной, украинцев будут вакцинировать от ковида несколько лет.

Будет ли Украина закупать иностранную вакцину?

На вопрос журналистов Максим Степанов ответил вопросом. "А вы знаете, где закупить? В мире нет вакцины. Все на третьей фазе. Со всеми передовыми компаниями Украина ведет переговоры о закупке, как только она появится. Сейчас Украина присоединилась к глобальной инициативе. В нашей заявке указывается, что будем обеспечены в объеме 20% населения, то есть около 8 миллионов доз".

Представители СМИ задали уточняющий вопрос: когда мы можем получить этот объем вакцины? Степанов отметил: "Это не тот прогноз, который мы можем давать. Но это будет в 2021 году".

Что это было?

Как видим, пока вообще что-либо конкретного о вакцине сказать нельзя.

Если верить Фаворову, то существует лишь некий препарат, который прошел первичные испытания на животных и которые теперь нужно тестировать на людях, чтоб доказать его безопасность и эффективность.

Повторимся, если верить словам Фаворова.

Также он говорит, что сама вакцина, если все будет хорошо, появится "реально через год".

То есть, если испытания пройдут успешно (что еще не факт, конечно же).

Но уже сейчас, если верить Степанову, на эти разработки будут выделены очень крупные средства (по украинским меркам) - более 100 миллионов гривен.

В принципе, неплохой ресурс для небольшого предприятия "Диапроф-мед", которая вдруг, за несколько дней до выборов, решила объявить об успехах в разработке вакцины.

Полная презентация украинской вакцины от ковида 21 октября: