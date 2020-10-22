Из-за ускоренного перехода к возобновляемым источникам энергии цены на все энергоносители, а не только нефть и газ, могут значительно возрасти.

Об этом заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в видеовыступлении на XIII Евразийском экономическом форуме, передает "Интерфакс".

"У бизнеса и человечества в целом постепенно закрепляются новые стандарты социального поведения, связанные с удаленной работой и виртуализацией потребностей, расширением доли цифрового и сетевого сегментов в экономике. При этом, независимо от изменения поведенческих моделей, с ростом мировой экономики и населения человечеству в будущем потребуется больше энергии, и спрос на нее будет расти", - считает он.

"Только возобновляемая энергетика не сможет удовлетворить растущий спрос", - сказал Сечин.

По его словам, согласно оценке МЭА, в ближайшие 10 лет потребуется не менее $28 трлн инвестиций, а теоретический вариант полного отказа человечества от ископаемого топлива потребует порядка $50 трлн инвестиций за этот же период, что втрое превышает годовой ВВП Евросоюза.

"При отказе от использования традиционного ископаемого топлива не нужно забывать о возможном дефиците металлов, необходимых для производства оборудования и, например, аккумуляторов для хранения энергии, произведенной на солнечных и ветровых станциях", - напомнил глава "Роснефти".

Помимо этого, учитывая текущий уровень технологического развития не все страны могут позволить себе активное развитие возобновляемых источников по экономическим причинам.

"Человечеству необходимо сбалансированное развитие традиционной и возобновляемой энергетики", - заявил глава российской компании.

Напомним, мировые цены на нефть начали заметно падать после публикации отчета Минэнерго США.

Также сообщалось, что Кабмин ввел до конца 2020-го спецпошлины на уголь, дизтопливо и сжиженный газ из РФ.