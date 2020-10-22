Объемы промышленного производства в сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 4,4%. Это немного меньше, чем в августе, когда падение составило 5,3%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промышленное производство сократилось на 7,0%.

Кроме того, в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 4,6%, в перерабатывающей промышленности - падение на 8,6%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение составило целых 4,8%.

Ранее сообщалось, что Украина попала в список стран, с которыми Еврокомиссия расширит торговлю.

Также мы писали, что Украина заинтересована в совместном с Турцией производстве беспилотников.