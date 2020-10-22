Внеочередное заседание Кабинета Министров. Фото: ukrinform

В четверг, 22 октября, Кабинет Министров Украины проведёт внеочередное заседание. Тема заседания пока неизвестна.

Об этом со ссылкой на собственный источник в правительстве сообщает "РБК-Украина".

Так, заседание должно начаться в ближайшее время.

Кроме того, сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям должна обсудить карантинное зонирование. Напомним, что на прошлой неделе в красную зону попали почти десять областных центров.

Вчера, 20 октября, правительство приняло решение о переводе своих заседаний в онлайн-формат. Онлайн-заседания Кабмина начнутся уже со следующей недели.

Сообщается, что Кабмин готовит к публикации масштабный аудит государства. Основная часть аудита уже готова.

Также сообщалось, что Кабмин одобрил законопроект о публичных консультациях с властью.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабинет министров одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины.
 

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